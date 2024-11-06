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مشاهير العرب - حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - تصدر اسم الفنان داود حسين، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول سحب الجنسية الكويتية منه، نظرا للمعايير الجديدة التي وضعتها السلطات الكويتية.

جاء ذلك عقب إعلان وسائل إعلام كويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سحب الجنسية من الفنان داوود حسين، مشيرة إلى أن ذلك القرار نتيجة عدم توافق المعايير به، حيث إنه من ليس من مواليد الكويت، بالإضافة إلى، أنه حصل على الجنسية الكويتية في عام 2001، بعد أن كان يتنقل بين البلدان بجواز سفر بوليف، مع شائعات انتمائه إلى المذهب الشيعي.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم داود حسين، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنان داوود حسين.

أبرز المعلومات عن الفنان داود حسين

- يعد الفنان داوود حسين من مواليد شرق الكويت، حيث ولد في 5 نوفمبر 1958م.

- حصل على الجنسية الكويتية في عام 2001، بعد أن كان يتنقل بين البلدان بجواز سفر بوليفي.

- وكان يقوم خلال فترة دراسته بالمدرسة بتقليد المدرسين، وانضم بعد ذلك لفرقة «مسرح السور175.

- وكانت الانطلاقة الحقيقة للفنان داود حسين، خلال دراسته في السنة الثالثة في معهد المسرح التقى بالفنان عبد الحسين عبد الرضا، فعُرض عليه التمثيل في مسلسل «العتاوية»، وبعد هذا العمل طلبه للعمل معه في مسرحية «باي باي لندن»

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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