موعد عرض مسلسل "رقم سري" على dmc - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:05 مساءً - الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 07:58 م 11/6/2024 7:58:24 PM

تبدأ قناة "dmc"، يوم السبت المقبل 9 نوفمبر، عرض مسلسل "رقم سري" حصريًا على شاشتها، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال العمل

المسلسل من بطولة كل من ياسمين رئيس، وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.