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نقيب المهن التمثيلية يكشف أسباب ترشيح الفنان ياسر علي ماهر لجائزة التفوق - أخبار كلمتك

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نقيب المهن التمثيلية يكشف أسباب ترشيح الفنان ياسر علي ماهر لجائزة التفوق - أخبار كلمتك

نقيب المهن التمثيلية يكشف أسباب ترشيح الفنان ياسر علي ماهر لجائزة التفوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:46 مساءً - قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إن اختيار الفنان ياسر علي ماهر لنيل جائزة التفوق ضمن جوائز الدولة، جاء نتيجة لإسهاماته الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الفكري، إلى جانب الخدمات العامة التي يشارك فيها، وعلى رأسها دار رعاية الفنانين.

أكد زكي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي، أن الفنان ياسر علي ماهر يستحق التكريم عن جدارة، وهو فنان عظيم ومثقف، وله مسارات عديدة، وليس مجرد فنان، بل هو شاعر وكاتب، وله إسهامات كبيرة في قضايا وطنه، ما يجعله نموذجًا للفنان المتكامل الذي يستحق كل تقدير.

 

الفنان ياسر علي ماهر

أشار نقيب المهن التمثيلية إلي أن الفنان ياسر علي ماهر قدم العديد من الأعمال المتميزة في مجالات متعددة، وأن مسيرته الفنية تشمل أيضا جانبًا خدميًا بارزًا، حيث شارك في العديد من المبادرات التي تهتم بالمجتمع والفن معا، قائلًا: "ياسر قدم إسهامات كبيرة في العمل العام والخدمة المجتمعية، وهذا ما يجعله شخصية متكاملة ويستحق أن يكون قدوة في الفن والعمل الوطني".

وأضاف الفنان أشرف زكي أن النقابة تعتبر ياسر علي ماهر من أبرز الفنانين الذين قدموا إضافة حقيقية للدراما، ولهذا جاء ترشيحه لنيل جائزة التفوق.
 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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