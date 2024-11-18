نقيب المهن التمثيلية يكشف أسباب ترشيح الفنان ياسر علي ماهر لجائزة التفوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:46 مساءً - قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إن اختيار الفنان ياسر علي ماهر لنيل جائزة التفوق ضمن جوائز الدولة، جاء نتيجة لإسهاماته الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الفكري، إلى جانب الخدمات العامة التي يشارك فيها، وعلى رأسها دار رعاية الفنانين.

أكد زكي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي، أن الفنان ياسر علي ماهر يستحق التكريم عن جدارة، وهو فنان عظيم ومثقف، وله مسارات عديدة، وليس مجرد فنان، بل هو شاعر وكاتب، وله إسهامات كبيرة في قضايا وطنه، ما يجعله نموذجًا للفنان المتكامل الذي يستحق كل تقدير.

الفنان ياسر علي ماهر

أشار نقيب المهن التمثيلية إلي أن الفنان ياسر علي ماهر قدم العديد من الأعمال المتميزة في مجالات متعددة، وأن مسيرته الفنية تشمل أيضا جانبًا خدميًا بارزًا، حيث شارك في العديد من المبادرات التي تهتم بالمجتمع والفن معا، قائلًا: "ياسر قدم إسهامات كبيرة في العمل العام والخدمة المجتمعية، وهذا ما يجعله شخصية متكاملة ويستحق أن يكون قدوة في الفن والعمل الوطني".

وأضاف الفنان أشرف زكي أن النقابة تعتبر ياسر علي ماهر من أبرز الفنانين الذين قدموا إضافة حقيقية للدراما، ولهذا جاء ترشيحه لنيل جائزة التفوق.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا