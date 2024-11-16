مشاهير العرب - اليوم.. عرض فيلمي «قشر البندق» و«بين القصرين» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - تشهد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ45، اليوم السبت، عرض فيلمي «قشر البندق»، «بين القصرين».

ويأتي عرض فيلمي «قشر البندق» و«بين القصرين»، ضمن 10 أفلام مرممة، التي أعلن عنها الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، من أجل الحفاظ على التراث السينمائي والأعمال الكلاسيكية من الضياع، بعد تعرض النيجاتيف الخاص بها للتلف.

فيلم «قشر البندق» شارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، والمطرب حميد الشاعري، ومعتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، وتبلغ مدة عرض الفيلم 130 دقيقة، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة.

بينما تبلغ مدة عرض فيلم «بين القصرين» 135 دقيقة، ومن المقرر عرضه في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول حياة أسرة السيد أحمد عبد الجواد، في فترة الاحتلال الإنجليزي وقبل اندلاع ثورة 1919، إذ تسلط أحداث الفيلم على شخصية رب الأسرة، الذي يتعامل بصرامة شديدة مع عائلته، وهو من إخراج حسن الإمام.

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».