مشاهير العرب - عمرو محمود ياسين يشيد بفيلم «وين صرنا» لـ درة: قدر يلمس القلوب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أشاد السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بأولى تجارب الفنانة التونسية درة الإخراجية بفيلم «وين صرنا» الذي تشارك من خلاله بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وذلك بعدما انقسمت الآراء حول الفيلم.

وشارك عمرو محمود ياسين، صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «عايز أقول كلمة حق عن فيلم وين صرنا اللي أخرجته وانتجته النجمة درة زروق، واللي بيتعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

وأضاف: «الفيلم ده وثائقي، لكنه أبعد من كونه مجرد توثيق، هو رحلة إنسانية مؤثرة لأبعد الحدود، بيتناول حياة أسرة فلسطينية نازحة هاربة من ويلات الحرب، والفيلم قدر يلمس قلوب كل الحاضرين بشكل كبير لدرجة إن كتير منهم مقدرش يمسك دموعه».

وتابع: «الفيلم ده مش بس إنساني وعميق، لكنه كمان أظهر درة كمخرجة واعدة ومتميزة، عندها رؤية فنية خاصة وقضية حقيقية بتحركها. الخطوة نفسها مشرفة جداً وتنم عن وعي فني وإنساني كبير، أنا فخور وسعيد جداً باللي شفته، وسعيد أكتر إني تابعت كواليس المشروع ده من البداية، وأتمنى لكِ يا درة كل التوفيق فيما هو قادم. النجاح الكبير ده مجرد بداية إن شاء الله».

تفاصيل فيلم وين صرنا لـ درة

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.