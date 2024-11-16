مشاهير العرب - «الندالة بتيجي من الناس دي».. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، بعد نشرها، اليوم السبت، رسالة غامضة عبر حسابها على فيسبوك، أشارت من خلالها إلى أن الغدر لا يأتي إلا من المقربين، دون أن تفصح عن أي تفاصيل.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، صورة عبر حسابها على «فيسبوك»، مكتوب عليها عبارة: «دايما الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي كنت كويس وجدع معاهم»، مما أثار تفاعلا كبيرا بين جمهورها، وسط تساؤلات عما تقصده الفنانة، وعما إذا كانت تعرضت للخذلان من أصدقائها أو أقاربها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، تعيش ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير مشاهد مسلسل وتقابل حبيب، المقرر انطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

أحداث مسلسل «وتقابل حبيب»

تدور أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» حول الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، ويجرى التحضير للمسلسل حاليًا، ويشارك ياسمين عبد العزيز بطولة العمل الفنان كريم فهمى ليعيدا ثنائيتهما الرومانسية بعد مسلسل «ونحب تانى ليه».

مسلسل «ضرب نار»

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل «ضرب نار»، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، وكان المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك في بطول المسلسل كلا من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.