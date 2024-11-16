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يسري نصر الله خلال محاضرته بمهرجان القاهرة: أفلامي لا علاقة لها بالسياسة - أخبار كلمتك

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يسري نصر الله خلال محاضرته بمهرجان القاهرة: أفلامي لا علاقة لها بالسياسة - أخبار كلمتك

يسري نصر الله خلال محاضرته بمهرجان القاهرة: أفلامي لا علاقة لها بالسياسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - قال المخرج يسري نصر الله خلال محاضرته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ ٤٥ : إن أفلامه لا تناقش قضايا سياسية وإنما أشخاص وحياتهم في فترة معينة من الوقت.

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وأوضح أنه حين ذهب "سرقات صيفية" للرقابة، وتم رفض السيناريو وكان السبب حينها لأنه ضد عبد الناصر وهذا غير صحيح بالمرة.

 وأضاف أنه حينها اعترضت لأن الفيلم ليس مع عبد الناصر أو ضده، أنا بحكي حكاية عيلة إقطاعية تعيش حياتها في فترة معينة من الوقت

وتابع: في "باب الشمس" لحظات مهمة جدا وهي تدمير حي، ولكن ليس القضية الفلسطينية بل عن حياة ناس، وكيف يتعاملون مع هذا الموقف وكيف يؤثر على حياتهم.

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وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال٤٥

ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني امجد ابو العلا، والفنانة سلوي محمد علي، واشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب. 

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وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي. 

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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