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مشاهير العرب - لدعم الشباب.. مهرجان القاهرة السينمائي يستحدث جائزة «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لدعم الشباب.. مهرجان القاهرة السينمائي يستحدث جائزة «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم الشباب.. مهرجان القاهرة السينمائي يستحدث جائزة «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - مهرجان القاهرة السينمائي.. انطلقت منذ أيام قليلة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وشهدت الدورة الحالية للمهرجان العديد من المفاجآت، منها استحداث جائزة جديدة تحمل اسم «جيل المستقبل»، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) وتستهدف اكتشاف ودعم شباب سينمائيين، ومن المقرر إعلان الفائزين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

مهرجان القاهرة السينمائي 2024

موعد فعاليات القاهرة لصناعة السينما

أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، منصة توفر فرصا نادرة للأجيال القادمة كما تهدف إلى دعم صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

مهرجان القاهرة السينمائي

جلسات حوارية ونقاشات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات، تتناول تحديات واحتياجات السوق، ما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة، ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي

أبرز المعلومات عن مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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