مشاهير العرب - يبدأ السبت.. مواعيد عرض مسلسل «رقم سري» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - يستعد جمهور الفنانة ياسمين رئيس، لعرض أولى حلقات مسلسها الجديد «رقم سري»، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 9 من نوفمبر الجاري، عبر شاشة dmc.

وخلال السطور التالية تستعرض بوابة كلمتك التفاصيل الكاملة لـ مسلسل رقم سري، ومواعيد عرضه وأبطاله.

تفاصيل مسلسل رقم سري

تدور قصة مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل رقم سري

كما يضم مسلسل رقم سري، عدد من نجوم الفن المميزين في بطولته ومن أبرزهم: ياسمين رئيس، عمرو وهبة، صدقي صخر، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري الحلقة الأولى

ويبحث قطاع كبير من الجمهور، على مواعيد الحلقة الأولى من مسلسل رقم سري، حيث من المقرر عرضه يوما من السبت للأربعاء، على قناة «dmc» في 8 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

اما عبر شاشة «dmc دراما» فيعرض العمل في الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في 8 صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في 5 مساءً، وعلى منصة «watch it» الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.