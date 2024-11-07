مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض السعودية تستقبل فيلم «وداعا حمدي» لـ شيرين رضا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - تستقبل دور العرض السينمائية اليوم الخميس، فيلم «وداعا حمدي» بطولة النجمة شيرين رضا، وآية سماحة.

تفاصيل فيلم وداعا حمدي

تدور أحداث الفيلم حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.

أبطال فيلم وداعا حمدي

يضم فيلم وداعا حمدي، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

آخر أعمال شيرين رضا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، هو فيلم «مقسوم» بطولة ليلى علوي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور السينما.

ودارت أحداث فيلم مقسوم، في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.