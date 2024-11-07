مشاهير العرب - ملخص الحلقة 169 لـ مسلسل عثمان الجزء السادس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - مسلسل عثمان الجزء السادس.. بعد عرض الحلقة 169 لـ مسلسل عثمان الجزء السادس أمس الأربعاء على قناة ATV التركية، ومع عرض الإعلان الترويجي للمسلسل، ارتفع معدل البحث من جانب عشاق المسلسل التركي قيامة عثمان عن ملخص الحلقة 169، وموعد عرضها مترجمة.

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 169

عُرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 169 على قناة ATV التركية، أمس الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتعرض الحلقات الجديدة في الأربعاء من كل أسبوع غير مترجمة، وإليكم بيانات تنزيل القناة على القمرين عرب ونايل سات:

ردد قناة ATV على العرب سات

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب عمودى.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ATV على النايل سات

- تردد القناة: 10796.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب أفقى.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 169 مترجمة

يعرض مسلسل عثمان الجزء السادس الحلقة 169 مترجمة باللغة العربية، على قناة الفجر الجزائرية اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وإليكم بيانات تنزيل القناة على القمرين عرب ونايل سات:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

- التردد: 11034

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ملخص الحلقة 169 لـ مسلسل عثمان الجزء السادس

وتتناول الحلقة 169 لـ مسلسل عثمان الجزء السادس العديد من الأحداث النارية، والتي ظهرت بعد عرض الإعلان الترويجي للمسلسل، وبعد عرض الحلقة أمس على قناة ATV التركية، ومن المقرر أن تتناول الحلقة 169 لـ مسلسل عثمان الجزء السادس، استمرار القائد «لوكاس» في تنفيد خططه المعادية لعثمان، وتحريض «قراصي» ضد عثمان من خلال استغلال غريزة الطمع لديه.

كما يشتد الخلاف بين السيدات «هولوفيرا و غونجا» و «بالا وبيجوم»، في حين تأمر بالا هولوفيرا و غونجا، بالتحكم في غضبهما، باعتبارهما الداعم الأساسي لأمراء الدولة «أورهان وعلاء الدين».

وتتناول الأحداث أيضا إخماد أورهان لتمرد الروم وقتل زعيمهم، كما لم يسمح قراصي للصليبيين بدخول قلعة كارادين، فمنحها عثمان كهديه له، وسيتحد معه في التجارة، فيما ظهرت في الإعلان الترويجي شخصية جديدة وهي «صوفيا» وتقف بجانب القائد «لوكاس»، ومنت الواضح أنها شخصية قوية، وستقضي على أشخاص قريبين من عثمان.

مسلسل عثمان

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شعبية كبيرة في العالم العربي وخارجه، والمسلسل امتدادًا لمسلسل «قيامة أرطغرل»، ويستكمل فيه قصة تأسيس الدولة العثمانية، والتي أسسها السلطان عثمان الأول.

شخصيات مسلسل عثمان

ويجسد شخصيات مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، نخبة من نجوم الفن التركي، ومنهم: «بوراك أوزجيفيت، ديدام بالشين، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، جلال آل».