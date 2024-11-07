أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حفل توقيع رواية "ما زلت أنا" بمكتبة مصر الجديدة غدًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حفل توقيع رواية "ما زلت أنا" بمكتبة مصر الجديدة غدًا - أخبار كلمتك

حفل توقيع رواية "ما زلت أنا" بمكتبة مصر الجديدة غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة حفل توقيع ومناقشة رواية "ما زلت أنا" للكاتبة أمل حجازي.

رواية ما زلت أنا

وتدور رواية “ما زلت أنا” حول أكثر الأشياء رعبًا في هذه الحياة من وجهة نظر الكاتبة، وهي أن يكتب القدر للشخص أن يقضي بعض سنوات من عمره دون هوية، دون ذكريات، جسد وروح بلا أي ماضي، والذي تصفه الكاتبة بأنه زائر ثقيل الظل؛ “ملعون” يأتي على الروح فينسي الشخص نفسه وحياته بأكملها، فالمخيف ليس فقط ألا تعرف من تكون، ولكن ألا تعرف من هم أعز الناس إليك.

الكاتبة أمل حجازي

تخرجت   امل حجازي في كلية الألسن قسم اللغة  الإنجليزية، وكتبت مقالات في عدة مجلات بريطانية في مصر وفي عدة مواقع إلكترونيّة - حصلت على الجائزة الأولى لمسابقة الكتابة عام 2011 - مقال أسبوعي في بوابة روزاليوسف الإلكترونية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الكاتب عماد العادلي والذي ناقش 2300 كتاب، وتقرب من الأجيال المختلفة بدءً من جيل الستينيات وحتى الألفية الجديدة، وتنوعت الكتب التي ناقشها ما بين روائية وقصصية وفلسفية وبحثية وغيرها.

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة "ادارة الوقت" يقدمها ايمان ممتاز أخصائية تنمية بشرية، الورشة تقام اون لاين عبر منصة زوم فى الساعة الثانية من مساء غد الجمعة، وتتناول فى عدة محاور “أولوياتى ومسؤولياتي، المهم اولا”، وتتطرق المحاضرة إلى جدول إدارة الوقت في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - توم كروز يخوض مغامرة مليئة بالمخاطر في «المهمة المستحيلة-الحساب الأخير» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق