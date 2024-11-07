حفل توقيع رواية "ما زلت أنا" بمكتبة مصر الجديدة غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة حفل توقيع ومناقشة رواية "ما زلت أنا" للكاتبة أمل حجازي.

رواية ما زلت أنا

وتدور رواية “ما زلت أنا” حول أكثر الأشياء رعبًا في هذه الحياة من وجهة نظر الكاتبة، وهي أن يكتب القدر للشخص أن يقضي بعض سنوات من عمره دون هوية، دون ذكريات، جسد وروح بلا أي ماضي، والذي تصفه الكاتبة بأنه زائر ثقيل الظل؛ “ملعون” يأتي على الروح فينسي الشخص نفسه وحياته بأكملها، فالمخيف ليس فقط ألا تعرف من تكون، ولكن ألا تعرف من هم أعز الناس إليك.

الكاتبة أمل حجازي

تخرجت امل حجازي في كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وكتبت مقالات في عدة مجلات بريطانية في مصر وفي عدة مواقع إلكترونيّة - حصلت على الجائزة الأولى لمسابقة الكتابة عام 2011 - مقال أسبوعي في بوابة روزاليوسف الإلكترونية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الكاتب عماد العادلي والذي ناقش 2300 كتاب، وتقرب من الأجيال المختلفة بدءً من جيل الستينيات وحتى الألفية الجديدة، وتنوعت الكتب التي ناقشها ما بين روائية وقصصية وفلسفية وبحثية وغيرها.

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة "ادارة الوقت" يقدمها ايمان ممتاز أخصائية تنمية بشرية، الورشة تقام اون لاين عبر منصة زوم فى الساعة الثانية من مساء غد الجمعة، وتتناول فى عدة محاور “أولوياتى ومسؤولياتي، المهم اولا”، وتتطرق المحاضرة إلى جدول إدارة الوقت في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.