بـ 250 مليون دولار، Arcane: League of Legends أعلى مسلسل أنيميشن تكلفة في التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:12 مساءً - منصة نتفليكس، كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية إنتاج الموسم الأول، والثاني، من مسلسل الأنميشن Arcane: League of Legends، بلغت 250 مليون دولار.

وأوضحت التقارير، أن بهذا الرقم الضخم، يصبح Arcane: League of Legends، مسلسل الأنميشن الأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ الصناعة.

فيما أعلنت منصة نتفليكس، عن عرض أول ثلاث حلقات من الموسم الثاني من مسلسل Arcane: League of Legends، بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، حصريا منصة 'Netflix'.

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