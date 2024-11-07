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بـ 250 مليون دولار، Arcane: League of Legends أعلى مسلسل أنيميشن تكلفة في التاريخ - أخبار كلمتك

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بـ 250 مليون دولار، Arcane: League of Legends أعلى مسلسل أنيميشن تكلفة في التاريخ - أخبار كلمتك

بـ 250 مليون دولار، Arcane: League of Legends أعلى مسلسل أنيميشن تكلفة في التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:12 مساءً - منصة نتفليكس، كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية إنتاج الموسم الأول، والثاني، من مسلسل الأنميشن Arcane: League of Legends، بلغت 250 مليون دولار.

وأوضحت التقارير، أن بهذا الرقم الضخم، يصبح Arcane: League of Legends،  مسلسل الأنميشن الأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ الصناعة.

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 فيما أعلنت منصة نتفليكس، عن عرض أول ثلاث حلقات من الموسم الثاني من مسلسل Arcane: League of Legends، بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، حصريا منصة 'Netflix'.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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