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الكشف عن تاريخ جماعة الحوثي الارهابي (لن تصدق) - أخبار كلمتك

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الكشف عن تاريخ جماعة الحوثي الارهابي (لن تصدق) - أخبار كلمتك

الكشف عن تاريخ جماعة الحوثي الارهابي (لن تصدق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 06:17 مساءً - كلمتك/خاص

أكد مستشار وزير الإعلام، أحمد المسيبلي، أن مليشيات الحوثي تمارس الإرهاب منذ بداية تمردها في عام 2004، وليس فقط منذ تصنيفها من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كجماعة إرهابية.

وأشار المسيبلي إلى أن جرائم الحوثيين شملت القتل، التدمير، النهب، وتفجير المنازل، بالإضافة إلى التمرد على الدولة اليمنية والانقلاب على الشرعية. وذكر أن ضحايا الحوثيين على مدى عقدين من الزمن بلغوا قرابة مليون يمني بين قتيل وجريح.

وأضاف المسيبلي أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة، منها قصف المحافظات اليمنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، والاعتداء على دول الجوار واستهداف السفن العالمية، مما جعلهم يشكلون تهديدًا عالميًا أشبه بالقراصنة.

وأشار المسيبلي إلى أن الحوثيين يواجهون الآن مصيرًا صعبًا بعد أن سقطوا في "الوحل"، مشددًا على أن إيران لن تكون قادرة هذه المرة على إنقاذهم بعد أن استُهلكوا كورقة أخيرة لخدمة أجندتها.

واختتم المسيبلي شكره للرئيس ترامب، معتبرًا أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قد يكون عاملًا مساعدًا للشعب اليمني والشرعية اليمنية في القضاء على التهديد الحوثي الإيراني وإنقاذ البلاد. وأكد أن النصر قريب بإذن الله.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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