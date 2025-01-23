الكشف عن تاريخ جماعة الحوثي الارهابي (لن تصدق) - أخبار كلمتك

أكد مستشار وزير الإعلام، أحمد المسيبلي، أن مليشيات الحوثي تمارس الإرهاب منذ بداية تمردها في عام 2004، وليس فقط منذ تصنيفها من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كجماعة إرهابية.

وأشار المسيبلي إلى أن جرائم الحوثيين شملت القتل، التدمير، النهب، وتفجير المنازل، بالإضافة إلى التمرد على الدولة اليمنية والانقلاب على الشرعية. وذكر أن ضحايا الحوثيين على مدى عقدين من الزمن بلغوا قرابة مليون يمني بين قتيل وجريح.

وأضاف المسيبلي أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة، منها قصف المحافظات اليمنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، والاعتداء على دول الجوار واستهداف السفن العالمية، مما جعلهم يشكلون تهديدًا عالميًا أشبه بالقراصنة.

وأشار المسيبلي إلى أن الحوثيين يواجهون الآن مصيرًا صعبًا بعد أن سقطوا في "الوحل"، مشددًا على أن إيران لن تكون قادرة هذه المرة على إنقاذهم بعد أن استُهلكوا كورقة أخيرة لخدمة أجندتها.

واختتم المسيبلي شكره للرئيس ترامب، معتبرًا أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قد يكون عاملًا مساعدًا للشعب اليمني والشرعية اليمنية في القضاء على التهديد الحوثي الإيراني وإنقاذ البلاد. وأكد أن النصر قريب بإذن الله.