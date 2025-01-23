كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة حمزة المثلوثي في مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة حمزة المثلوثي في مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة حمزة المثلوثي في مباراة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:55 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، خلال مباراة اليوم أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة: إن حمزة المثلوثي تعرض لإصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لأشعة خلال ساعات للوقوف على التشخيص النهائي.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلًا منه.

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

673c70a338.jpg
6a6b8d7c61.jpg
bcb8d537c2.jpg

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

d871ed95e9.jpg
8a3c8f5e5d.jpg

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

a5c184ecde.jpg
844bcb90b5.jpg

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد مجدي وعبد الله حافظ وجوناثان نجويم ومحمود شعبان وخالد رضا ومحمد صبري وضياء السيد وأحمد يوسف وأحمد كباكا.

52dedd66b9.jpg
18ea038b8a.jpg

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق