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أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت - أخبار كلمتك

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أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت - أخبار كلمتك

أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:55 مساءً - قال السويسري كريسيتان جروس المدير الفني لفريق الزمالك: إن فريقه حاول كثيرًا لتحقيق الفوز في لقاء مودرن سبورت اليوم في مسابقة الدوري، وشدد على أن الفريق المنافس دافع بشكل جيد وعمل على تضييق المساحات أمام لاعبي الأبيض.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الأداء تحسن في الشوط الثاني، ومحمود جنش حارس مرمى الفريق المنافس تصدى لفرصة خطيرة جدًا لصالح الزمالك".

وواصل جروس:" إصابة حمزة المثلوثي تسببت في خلل بدفاع الفريق وخسرنا في الجزء الأخير من الملعب، وفي المستقبل يجب علينا أن نستغل الفرص ونخلق مساحات من أجل الوصول لمرمى المنافس".

وأضاف المدير الفني:" تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة خاصة أحمد فتوح وعمر جابر وأخبرتهما بإمكانية مشاركتهما في مركز الدفاع حال احتياج الفريق لخدماتهما في هذا المركز".

وواصل جروس قائلًا:" أنا من يتخذ القرار بشأن من يشارك من عدمه، وأثق في جميع اللاعبين الذين أدفع بهم في التشكيل".

واختتم المدير الفني قائلًا:" أحمد مصطفى زيزو شارك في مركز صانع الألعاب خلال مباراة اليوم وهو قراري في ظل غياب عبد الله السعيد الذي سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة، وفي كل الحالات يجب أن يكون لدينا العناصر التي تستطيع اللعب في مركز عبد الله السعيد".

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

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وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

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وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد مجدي وعبد الله حافظ وجوناثان نجويم ومحمود شعبان وخالد رضا ومحمد صبري وضياء السيد وأحمد يوسف وأحمد كباكا.

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ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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