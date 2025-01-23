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سون يقود توتنهام للفوز على هوفنهايم 2/3 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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سون يقود توتنهام للفوز على هوفنهايم 2/3 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

سون يقود توتنهام للفوز على هوفنهايم 2/3 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:55 مساءً - فاز فريق توتنهام علي نظيره هوفنهايم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "PreZero Arena"  في الجولة السابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وافتتح ماديسون سجل الأهداف لفريق توتنهام، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 3، وسجل هيونج مين سون الهدف الثاني والثالث بالدقيقة 22، 77.

وجاء هدفا هوفنهايم بتوقيع ستاخ وموكوا في الدقيقة 68 و88. 

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تشكيل توتنهام أمام هوفنهايم 

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نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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