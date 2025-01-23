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اليافعي يكشف عن الوجه القبيح لجماعة الحوثي (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

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اليافعي يكشف عن الوجه القبيح لجماعة الحوثي (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

اليافعي يكشف عن الوجه القبيح لجماعة الحوثي (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 05:47 مساءً - كلمتك/خاص

أدان الصحفي ياسر اليافعي جريمة جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثي في محافظة تعز، واصفًا إياها بأنها حلقة جديدة من سلسلة الجرائم المستمرة التي ترتكبها المليشيات الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونشر اليافعي مقطع فيديو مؤلم، يُظهر اعتداء عناصر حوثية على منزل المواطن عبده علي صالح الشرماني في مديرية مأوية بمحافظة تعز، حيث قاموا بقتله أمام منزله وأسرته، في مشهد أثار الغضب والاستنكار.

https://x.com/i/status/1882447858861006907

وأكد اليافعي أن هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العزل في الشمال تؤكد وحشية مليشيات الحوثي وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وختم اليافعي تصريحه بالإشادة بنعمة التحرير التي يعيشها الجنوب، وبجهود القوات المسلحة الجنوبية في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية الوحدة الجنوبية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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