اليافعي يكشف عن الوجه القبيح لجماعة الحوثي (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

أدان الصحفي ياسر اليافعي جريمة جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثي في محافظة تعز، واصفًا إياها بأنها حلقة جديدة من سلسلة الجرائم المستمرة التي ترتكبها المليشيات الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونشر اليافعي مقطع فيديو مؤلم، يُظهر اعتداء عناصر حوثية على منزل المواطن عبده علي صالح الشرماني في مديرية مأوية بمحافظة تعز، حيث قاموا بقتله أمام منزله وأسرته، في مشهد أثار الغضب والاستنكار.

https://x.com/i/status/1882447858861006907

وأكد اليافعي أن هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العزل في الشمال تؤكد وحشية مليشيات الحوثي وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وختم اليافعي تصريحه بالإشادة بنعمة التحرير التي يعيشها الجنوب، وبجهود القوات المسلحة الجنوبية في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية الوحدة الجنوبية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت.