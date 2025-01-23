التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ورينجرز في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:55 مساءً - أعلن البرتغالي روبن أموريم مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

وأجرى مانشستر يونايتد مجموعة من التغييرات على تشكيلته، حيث يجلس على مقاعد البدلاء كل من هاري ماجواير ونصير مزراوي وكوبي ماينو ومانويل أوجارتي.

وسيحل جوشوا زيركزي مكان راسموس هويلوند كمهاجم صريح، بين الجناحين أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو، فيما يلعب القائد برونو فرنانديز بمركز متأخر في خط الوسط، على عكس المباريات الأخيرة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد رينجرز

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:

بايندير، ماتياس دي ليخت، ليني يورو، ليساندرو مارتينيز، كولير، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، ديوجو دالوت، أماد ديالو، زيركزي، جارناتشو.

تشكيل رينجرز أمام مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل رينجرز كالآتي:

باتلاند، ترافينيير، بروبر، بالوجون، جيفتي، بارون، راسكين، ريدفان، باجرامي، سيرني، حمزة إكمان.

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