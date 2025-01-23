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وزير السياحة: إعلان مخطط تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى سقارة قريبا - أخبار كلمتك

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وزير السياحة: إعلان مخطط تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى سقارة قريبا - أخبار كلمتك

وزير السياحة: إعلان مخطط تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى سقارة قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:55 مساءً - حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على لقاء مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين من شركات سياحة ومنشآت فندقية في المعرض السياحي الدولي FITUR2025 في دورته الخامسة والأربعين والذي تستمر فعالياته خلال الفترة حتى 26 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي 
 

ومن جانبهم، أشاد العارضون المصريون المُشاركون بموقع الجناح المصري المُشارك بالمعرض هذا العام وما يشهده من حسن التنظيم وخاصة في ظل الأنشطة الدعائية والثقافية المُقدمة به.

وخلال لقائه بهم، تحدث الوزير معهم عن حجم أعمالهم بالنسبة للحركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الإسباني ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة، معربًا عن استعداد الوزارة للتعاون وتقديم كافة آوجه الدعم الفنية لهم بما يساهم في نمو هذه الحركة.

إبراز التنوع السياحي الكبير الموجود بالمقصد السياحي المصري

كما حرص الوزير على تعريفهم باستراتيجية الوزارة الحالية ورؤية هذه الاستراتيجية التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الكبير الموجود بالمقصد السياحي المصري ليكون المقصد الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات.

وقام وزير السياحة والآثار بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، واستمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة الوافدة لمصر ولتعزيز مزيد من الترويج السياحي لمصر وللمنتجات السياحية المتنوعة الموجودة بها وهو ما يأتي تماشيًا مع استراتيجية الوزارة الحالية.

تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتي سقارة

وأشار الوزير خلال حديثه إلى المخطط الاستراتيجي Master Plan الجاري العمل علي تنفيذه واطلاقه قريبًا لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير لتحديد أماكن إقامة المنشآت الفندقية وارتفاعاتها والأماكن الترفيهية ليكون هناك تخطيط ورؤية بصرية للمنطقة وبما يضمن عدم المساس بالطابع الأثري والتراثي بها.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا المخطط الخاص بهذه المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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