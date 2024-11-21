واقع مؤلم يعيشه معلمو عدن بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

يعيش معلمو ومعلمات مدينة عدن واقع مؤلم جدا بسبب تأخر صرف المرتبات وارتفاع أسعار كافة المنتجات الغذائية.

وقال عدد من المعلمين بأنهم أصبحوا لا يملكون ثمن الدواء لاسرهم بسبب تأخر صرف مرتباتهم لشهر اكتوبر .

واوضحوا أن مرتباتهم قد نفذت بالكامل واصبحوا غير قادرين على توفير ابسط احتياجاتهم اليومية بسبب الغلاء الفاحش الذي تشهده المدينة.

وناشد معلمو عدن جميع الجهات المختصة عن صرف مرتباتهم باسرع ما يمكن مشيرين إلى أن الوضع أصبح لا يطاق.