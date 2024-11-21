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جماعة الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفادت مصادر طلابية أن جماعة الحوثي فرضت قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها.

حيث أصدرت تعميماً يمنعهن من ارتداء الصنادل والميك اب اثناء حضورهن الجامعة.

وبحسب المصادر أن جماعة الحوثي بررت نزول القرار بالقول إنه يتماشى مع القيم والأخلاق العامة لضمان ما تصفه بالانضباط الإجتماعي والمحافِظة على الهوية الثقافية.

وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبر أن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية الفرد وحقه في التعبير عن نفسه داعين إلى احترام حقوق المرأة وحقها في التعبير عن هويتها.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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