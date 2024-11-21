جماعة الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها - أخبار كلمتك

أفادت مصادر طلابية أن جماعة الحوثي فرضت قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها.

حيث أصدرت تعميماً يمنعهن من ارتداء الصنادل والميك اب اثناء حضورهن الجامعة.

وبحسب المصادر أن جماعة الحوثي بررت نزول القرار بالقول إنه يتماشى مع القيم والأخلاق العامة لضمان ما تصفه بالانضباط الإجتماعي والمحافِظة على الهوية الثقافية.

وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبر أن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية الفرد وحقه في التعبير عن نفسه داعين إلى احترام حقوق المرأة وحقها في التعبير عن هويتها.

