القبض على المتهم باحراق مطبعة تسبب بمقتل ٥ اشخاص في عدن - أخبار كلمتك

القت شرطة المنصورة القبض على متهم متورط بجريمة احراق مطبعة النبراس، والتي توفي بسبب الحريق 5 اشخاص من العاملين في المطبعة في 30 اغسطس | 2024م، بمديرة المنصورة بالعاصمة عدن.

وقال مدير قسم شرطة المنصورة العقيد حسين صالح بان قوات الشرطة قبضت على المتهم ( و. أ. ع) 42 عام، المتهم باحراق مطبعة النبراس والتي راح ضحية الحريق 5 من عمال المطبعة في 30 اغسطس 2024م بمديرية المنصورة بعدن.

واشار بان المتهم اثناء التحقيق معه اعترف بقيامه باحراق المطبعة من خلال اشعال النار في الاوراق التالفه بالمطبعة وقام بفتح احدى دباب الغاز وبسببها اشتعلت النيران والتهمة هنجر ممتلئ بالاوراق والمواد القابلة للاشتعال، وفي نهاية الهنجر غرفة كانت تستخدم سكن للعمال.

واكد مدير الشرطة المنصورة بانهم سوف يحولون ملف القضية والمتهم الى النيابة لاستكمال التحقيق معه واتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبته وفقًا للنظام والقانون.