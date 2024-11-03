تستعد عدد من الاحزاب اليمنية لعقد لقاء هام في عدن خلال الايام القادمة.
وقالت مصادر لكريتر سكاي:ستعقد عدد من الاحزاب لقاء بعدن يهدف الاعلان عن وثيقة سياسية وتشكيل تحالف بين الاحزاب اليمنية
واضافت: عدد من الأحزاب اليمنية، تجري تحضيرات لعقد اجتماع لها في العاصمة عدن خلال الأيام القادمة، وسط مقاطعة ورفض من قبل المجلس الانتقالي
حصري.. لقاء هام مرتقب في عدن بين هؤلاء لاول مرة وموقف الانتقالي منه - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:18 صباحاً - كلمتك/خاص:
تستعد عدد من الاحزاب اليمنية لعقد لقاء هام في عدن خلال الايام القادمة.
تستعد عدد من الاحزاب اليمنية لعقد لقاء هام في عدن خلال الايام القادمة.
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