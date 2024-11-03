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حصري.. لقاء هام مرتقب في عدن بين هؤلاء لاول مرة وموقف الانتقالي منه - أخبار كلمتك

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حصري.. لقاء هام مرتقب في عدن بين هؤلاء لاول مرة وموقف الانتقالي منه - أخبار كلمتك

حصري.. لقاء هام مرتقب في عدن بين هؤلاء لاول مرة وموقف الانتقالي منه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:18 صباحاً - كلمتك/خاص:

تستعد عدد من الاحزاب اليمنية لعقد لقاء هام في عدن خلال الايام القادمة. 
وقالت مصادر لكريتر سكاي:ستعقد عدد من الاحزاب لقاء بعدن يهدف الاعلان عن وثيقة سياسية وتشكيل تحالف بين الاحزاب اليمنية
واضافت: عدد من الأحزاب اليمنية، تجري تحضيرات لعقد اجتماع لها في العاصمة عدن خلال الأيام القادمة، وسط مقاطعة ورفض من قبل المجلس الانتقالي
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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