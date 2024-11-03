في تطور جديد للاتهامات بالفساد المالي .. مقربون من باحارثة ينشرون خبرا عن استهدافه بقنبلة - أخبار كلمتك

تطور الخلاف بشكل متصاعد بين مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج على خلفية اتهامات بالفساد المالي.

وقبل ساعات اوعز باحارثة لعدد من المقربين منه بنشر خبر عن العثور على قنبلة بجانب مكتب تابع لهيئة الاراضي التي يرأسها باحارثة في عدن ، فيما لم يصدر اي تاكيد امني من السلطات المختصة.

ويشغل انيس باحارثة ثلاثة وظائف في وقت واحد وهي مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاراضي ورئيس هيئة الاستثمار ، ويوصف بأنه رئيس الوزراء الفعلي والمحرك لكل خطوات رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك.