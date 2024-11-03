الكشف عن طريقة جديدة لسرقة صور الفتيات وابتزازهم وتحذيرات من هؤلاء - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:نصيحة اخيرة، الحسابات الوردية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع واخطر عمل يقومون به بعض هذه الحسابات، يجمعون عدد كبير من المتابعين، ثم يعلنون بأنه لمن يريد التسجيل في قرعة اليانصيب الأمريكية يتواصل معنا ويرسل بياناته صوره وهويته والايميل ورقمه وكل شيء ومن هنا يبدأ المغج بالذات للبنات التي تثق بأن الحساب لبنت وترسل لها بياناتها وصورها، وبعدها تروح في كراويعها مش عارفه ان الحساب يديره واحد شنبه أكبر من شنب العرجمي.

واضاف: ومن هذا الحسابات الخطيرة هو حساب هدى الواصلي ولذلك وثقت حسابها بالشارة الزرقاء لكي تقنع الجميع بأنها بنت حقيقية وحسابها موثق، وطبعا الشارة الزرقاء أصبحت سهلة بعدما رجعوها اشتراك شهري مقابل رسوم أصبح اي أحد يستطيع يوثق الحساب حتى لو الإسم مستعار تدبر اي بطاقة مزورة ويتم التوثيق.

واختتم:

مش زي أول قبل الرسوم كان صعب جدا توثق الا بتقديم كل الشروط التي تؤهلك للشارة ويفحصون بياناتك فحص دقيق ويصبنوك شهر وأكثر معاملة وعاد توثق حسابي كانوا كل يوم يطلبون المزيد من الوثائق عبر الايميل، وعاد حصلت على الشارة ، اما اليوم مش اي حساب موثق تقولون خلاص هذا مضمون انتبهوا مافي الا مغج المغج.