اكد الشخصية العدنية البارزة لؤي اسكندر عن تحرك وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة.
وقال الشخصية العدنية لؤي اسكندر لكريتر سكاي:حان التحرك لانتزاع حقوق ابناء عدن فاللاسف الشديد صارت عدن قرية ونريد اعادة مدينتنا الى مكانتها اليمنية والاقليمية والدولية خصوصا وان لعدن صيت ومكانة دولية كبيرة منذ زمن بعيد
واضاف:كوننا احد ابناء عدن الاصليين ساتبني قضية عدن وادعو الجميع الى ان يكونوا عونا وسندا لنا لمافيه الصالح العام.
واختتم:سكان عدن هم من ولدوا وعاشوا فيها وولائهم لها وبقوا ابان الحرب وقاتلوا دفاعا عن مدينتهم فسكان عدن الاصليين ليس لديهم مدينة او قرية يذهبون لها فعدن هي مدينتهم ومسقط راسهم.
حراك عدني وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص:
اكد الشخصية العدنية البارزة لؤي اسكندر عن تحرك وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة.
اكد الشخصية العدنية البارزة لؤي اسكندر عن تحرك وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة.
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