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حراك عدني وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة - أخبار كلمتك

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حراك عدني وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة - أخبار كلمتك

حراك عدني وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص:

اكد الشخصية العدنية البارزة لؤي اسكندر عن تحرك وشيك لانتزاع حقوق ابناء عدن المهدورة.
وقال الشخصية العدنية لؤي اسكندر لكريتر سكاي:حان التحرك لانتزاع حقوق ابناء عدن فاللاسف الشديد صارت عدن قرية ونريد اعادة مدينتنا الى مكانتها اليمنية والاقليمية والدولية خصوصا وان لعدن صيت ومكانة دولية كبيرة منذ زمن بعيد
واضاف:كوننا احد ابناء عدن الاصليين ساتبني قضية عدن وادعو الجميع الى ان يكونوا عونا وسندا لنا لمافيه الصالح العام.
واختتم:سكان عدن هم من ولدوا وعاشوا فيها وولائهم لها وبقوا ابان الحرب وقاتلوا دفاعا عن مدينتهم فسكان عدن الاصليين ليس لديهم مدينة او قرية يذهبون لها فعدن هي مدينتهم ومسقط راسهم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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