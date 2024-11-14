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الكشف عن تدخل مصر في اليمن بعد تخليها عن هذا الامر - أخبار كلمتك

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الكشف عن تدخل مصر في اليمن بعد تخليها عن هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن تدخل مصر في اليمن بعد تخليها عن هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:59 مساءً - كلمتك/خاص

الصحفي خالد سلمان أكد أن مصر بدأت بالتدخل الفعلي والمؤثر في صراع اليمن، حيث تخلت عن وضع المراقب وأصبحت فاعلاً مباشراً ضمن التحالف الإقليمي والدولي المناهض للحوثي، وبالتالي لإيران. وأشار سلمان إلى تصريح قائد البحرية المصرية، الذي أوضح في مقابلة مع قناة الحدث السعودية أن رئاسة مصر للقوة 153 تهدف لحماية أمن البحر الأحمر، مما يمثل تحولاً غير معتاد في السياسة المصرية تجاه اليمن.

وأوضح سلمان أن مصر من أكثر الدول المتضررة من الوضع في اليمن، إذ تؤثر اضطرابات باب المندب على حركة الشحن البحري إلى قناة السويس، ما أدى لخسائر تقدر بـ 60% من عائدات القناة وتضرر الاقتصاد المصري المعتمد على استيراد القمح للحفاظ على الأمن الغذائي.

وذكر سلمان أن مصر تتخذ خطوات جدية في ملف البحر الأحمر عبر فتح قنوات غير معلنة مع إيران للحد من هجمات الحوثي على السفن، وانتقالها من موقف المراقب إلى المشاركة بقوة في إعادة صياغة المشهد الإقليمي. واعتبر أن هذا يأتي من منطلقين: أولاً مركزية دور مصر، وثانياً أهمية البحر الأحمر لأمنها القومي، خصوصاً مع زيادة خطر تسليح الحوثي للجماعات الإرهابية التي قد تهدد أمن مصر الداخلي.

وأضاف سلمان أن مصر تتحضر لمشاركة فاعلة في جهد دولي لكبح جماح الاضطرابات في الملاحة الدولية، في إطار سياسة "سلام القوة". وأشار إلى أن إيران تدرك خطورة عودة ترامب للرئاسة، ما دفعها لتبني خطاب تصالحي مع واشنطن لتفادي العقوبات الإضافية والتصعيد العسكري المحتمل.

وتوقع سلمان أن الإدارة الثانية لترامب قد تؤدي لسياسات أمريكية صارمة تجاه إيران، مما سيؤدي إلى تحالف دولي وإقليمي للتركيز على اليمن كأحد الملفات ذات الأولوية للمصالح الأمريكية والدولية، مع تركيز سعودي أمريكي على مواجهة نفوذ إيران في المنطقة من خلال نهج عسكري حاسم.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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