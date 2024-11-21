سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

انتقد الصحفي خالد سلمان تصريحات عبدالملك الحوثي الأخيرة التي ألقاها في إطار تهنئة بما وصفه "النصر العظيم" لحزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الحوثي يلقي "قصيدة زيف" ويمتدح وضع الحزب الذي يراه مفككاً، قائلاً: "هم مجموعة من الطغاة المعاتيه يشدون أزر بعضهم البعض، ويعتقدون أن النصر هو مجرد انعكاس لمرآيا ذواتهم".

سلمان اعتبر أن الحوثي ومحور التحالف الذي يقوده "محور بائس" جلب الدمار والخراب أينما حل، مشيراً إلى أن الوضع في اليمن تحول إلى كارثة إنسانية، حيث "تتحول المدرجات الخضراء إلى مقابر موشحة بالحزن الكئيب". ولفت إلى أن الحوثي يواصل الحرب التي لا تخص الشعب اليمني، و"يقدم مئات الألوف من الضحايا قرباناً لجنون الطغاة في سبيل تحقيق أحلامه المدمرة".

وأضاف أن الحوثي في خطاباته يستمر في دعوته للجياع إلى مزيد من الإنفاق والمشاركة في المعركة، والتي وصفها بأنها مجرد "هلوسات مذهبية" لا طائل منها سوى إطالة أمد المعاناة في اليمن. كما وصف الحوثي بأنه "طائر الخراب" الذي "يعيش في عالم من الأوهام" ويعرض اليمن لمزيد من المآسي دون أي اعتبار لمستقبل الشعب.

وفي ختام تصريحه، أكد سلمان أن ما يحدث في لبنان ليس نصراً بل فاجعة، وما يحدث في اليمن ليس بطولة بل هو "حرب الغرباء" في أرض لم يعد لها أي رابط بماضيها أو حاضرها أو مستقبلها، مؤكداً أن حلم اليمنيين اليوم هو بناء وطن إنساني وعيش بكرامة في دولة عادلة بعيداً عن الطائفية والظلم.