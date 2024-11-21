شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الجنيه الذهب بعد تثبيت البنك المركزى للفائدة؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الجنيه الذهب بعد تثبيت البنك المركزى للفائدة؟ - أخبار كلمتك

سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

مجموعة هائل سعيد أنعم تحقق إنجازاً جديداً - أخبار كلمتك

مجموعة هائل سعيد أنعم تحقق إنجازاً جديداً - أخبار كلمتك

تصريح هام من صنعاء يدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

تصريح هام من صنعاء يدعو لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زواج استمر 7 أشهر.. الفنانة هند السداسي تتصدر التريند بعد إعلانها تطليق زوجها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زواج استمر 7 أشهر.. الفنانة هند السداسي تتصدر التريند بعد إعلانها تطليق زوجها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

سلمان يكشف زيف خطاب الحوثي ويصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد الصحفي خالد سلمان تصريحات عبدالملك الحوثي الأخيرة التي ألقاها في إطار تهنئة بما وصفه "النصر العظيم" لحزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الحوثي يلقي "قصيدة زيف" ويمتدح وضع الحزب الذي يراه مفككاً، قائلاً: "هم مجموعة من الطغاة المعاتيه يشدون أزر بعضهم البعض، ويعتقدون أن النصر هو مجرد انعكاس لمرآيا ذواتهم".

سلمان اعتبر أن الحوثي ومحور التحالف الذي يقوده "محور بائس" جلب الدمار والخراب أينما حل، مشيراً إلى أن الوضع في اليمن تحول إلى كارثة إنسانية، حيث "تتحول المدرجات الخضراء إلى مقابر موشحة بالحزن الكئيب". ولفت إلى أن الحوثي يواصل الحرب التي لا تخص الشعب اليمني، و"يقدم مئات الألوف من الضحايا قرباناً لجنون الطغاة في سبيل تحقيق أحلامه المدمرة".

وأضاف أن الحوثي في خطاباته يستمر في دعوته للجياع إلى مزيد من الإنفاق والمشاركة في المعركة، والتي وصفها بأنها مجرد "هلوسات مذهبية" لا طائل منها سوى إطالة أمد المعاناة في اليمن. كما وصف الحوثي بأنه "طائر الخراب" الذي "يعيش في عالم من الأوهام" ويعرض اليمن لمزيد من المآسي دون أي اعتبار لمستقبل الشعب.

وفي ختام تصريحه، أكد سلمان أن ما يحدث في لبنان ليس نصراً بل فاجعة، وما يحدث في اليمن ليس بطولة بل هو "حرب الغرباء" في أرض لم يعد لها أي رابط بماضيها أو حاضرها أو مستقبلها، مؤكداً أن حلم اليمنيين اليوم هو بناء وطن إنساني وعيش بكرامة في دولة عادلة بعيداً عن الطائفية والظلم.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

انقطاع الخط الدولي بسبب اثار المنخفض الجوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق