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مجزرة جديدة، استشهاد وإصابة 220 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لبيت لاهيا - أخبار كلمتك

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مجزرة جديدة، استشهاد وإصابة 220 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لبيت لاهيا - أخبار كلمتك

مجزرة جديدة، استشهاد وإصابة 220 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لبيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً -  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد نحو 70 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين - في حصيلة غير نهائية - إثر قصف إسرائيلي استهدف حيًّا سكنيًا في محيط مستشفى كمال عدوان بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 

انتشال جثامين الشهداء والمصابين في بيت لاهيا

 وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن أطقم الدفاع المدني تعجز عن انتشال جثامين الشهداء والمصابين في بيت لاهيا، جراء كثافة القصف الإسرائيلي.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ أطقم الدفاع المدني الفلسطيني اضطُرت لمغادرة المحافظة الشمالية من قطاع غزة لضراوة القصف الإسرائيلي.

 

وأشار إلى أن غارات الاحتلال الكثيفة بدأت منذ ساعة واستهدفت منازل الفلسطينيين في بيت لاهيا، ووصل عدد الشهداء في أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 100 شهيد في مختلف مناطق القطاع.

من جانبه، أكد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أنّ الكوادر الطبية بالمستشفى تعمل على انتشال الجرحى جراء القصف ومعالجتهم ميدانيًا؛ لعدم وجود سيارات إسعاف.

 

أعداد كبيرة جدًا من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض 

وذكر "أبو صفية"، في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، أنّ هناك 200 شخص في مكان المجزرة، ويوجد أعداد كبيرة جدًا من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان: "المنظومة الصحية منهارة في شمال غزة، ولا نستطيع تقديم شيء"، مضيفًا: "كل مناشداتنا بلا جدوى".

وأشار إلى أن الاحتلال ينفذ ممارسات انتقامية تجاه الكوادر الطبية؛ لعرقلة تقديم الخدمة لسكان شمال غزة، مؤكدًا إصرارهم على التواجد بجوار الجرحى والمرضى في ظل هذه الظروف القاسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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