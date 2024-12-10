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“بالرقم القومي” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2024، والذي يعتبر من أهم وأشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين محدودى الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وذلك من خلال صرف مبلغ مادي شهرياً ليتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم ودفع المصاريف اللازمة مثل الغاز والكهرباء والكثير من المصاريف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 …..

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2024

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الإستعلام عن الأسماء التي تم قبولها للإستفادة من برنامج الرعاية الإجتماعية، وإليكم خطوات الاستعلام…

  • زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.
  • اختر برنامج تكافل وكرامة.
  • ثم ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.
  • ثم انقر على أيقونة “استعلام”.
  • سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض.

كما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “مايا مرسي” أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة معاش تكافل وكرامة وأن الأخبار التي يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة غير صحيحة بالمرة، وتناشد الوزارة عدم تداول ومشاركة أي أخبار غير صحيحة خلال الفترة الجارية خاصة وأن الوضع لا يتحمل وجود أية شائعات.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي:

  • أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.
  • ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.
  • ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.
  • ألا يكون عمر المتقدم أقل من 24 عام ولا يزيد عن 60 عام.
  • أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

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