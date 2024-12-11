اكتشفوا كل جديد حول ليلة النجوم.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - يمكنك معرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم في هذا المقال، حيث تعد من أبرز اللقاءات المنتظرة اليوم في عالم كرة القدم، حيث يتطلع عشاق اللعبة لمعرفة تفاصيل المباراة القادمة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويشهد اللقاء اهتماماً واسعاً من جماهير برشلونة التي تترقب بشغف آخر المستجدات المتعلقة بفريقها قبل انطلاق المباراة المقررة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم

تعد مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند واحدة من أبرز المباريات المنتظرة في عالم كرة القدم، حيث يترقب المشجعون تفاصيلها المقررة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، اللقاء يجمع الفريق الإسباني بنظيره الألماني ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويأتي كجزء من جدول المباريات المنقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، التي تمتلك حقوق نقل البطولة، مع عرض المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند في الدوري، حيث يستضيف بوروسيا الفريق الكتالوني يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هو تردد قناة bein sport على النايل سات

تعرض قناة beIN Sports عبر قمر نايل سات.

بتردد 11566.

استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

وتصحيح خطأ ¾.

كما يمكن متابعتها على قمر يوتلسات:

بتردد 11054. استقطاب أفقي. معدل ترميز 27500. وتصحيح خطأ ⅔.

تشكيلة بروسيا دورتموند ضد برشلونه

يطمح بوروسيا دورتموند اليوم لتحقيق الفوز على برشلونة لتقليص الفارق مع المتصدر ليفربول، الذي يتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة من ست مباريات، وفي حال فوز بوروسيا يصبح الفارق ثلاث نقاط فقط ويصعد إلى المركز الثاني، حيث يدخل بوروسيا اللقاء بتشكيل يضم: