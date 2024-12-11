اكتشفوا كل جديد حول “مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند” تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2024 على قمر نايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - تعتبر قناة بي إن سبورت واحدة من القنوات المشهورة في الوطن العربي والتي حظيت بإعجاب الملايين من المتابعينحيث أنها تعمل على نقل أقوى مباريات كرة القدم، كما تقدم محتوى مميز على مدار الساعة بدون انقطاع، فقد حصلت على حقوق بث جميع المباريات الدولية والمحلية، مما جعل المتابعين يبحثون باهتمام كبير عن تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2024 عبر كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة بي إن سبورت الجديد

تتمتع قناة بي إن سبورت القطرية بعدة مميزات فائقة مما جعلها تنال إعجاب الملايين من المتابعين في كل مكان، ومن أبرز مزايا قناة بي إن سبورت:

ت قوم بتقديم محتوى مناسب لكافة المشاهدين .

تقوم بإذاعة الكثير من البطولات والدوريات التي لا تعرضها القنوات .

تشتمل على مجموعة من المعلقين الممتازين في الجانب الرياضي على مستوى العالم ، مما يعطي تجربة مشاهدة أكثر متعة للمشاهدين والمتابعين .

بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم ببث جميع الدوريات والبطولات الرياضية المختلف مع التغطية الشاملة لأحداث المباراة .

تتميز القناة بامتلاكها فريق عمل ماهر ومحترف في المجال الرياضي الأمر الذي يجعلها تتصدر علي القنوات الأخرى .

تردد قناة بي إن سبورت 2024

يمكنكم ضبط تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2024، على الاقمار الصناعية على نايل سات وبدر سات وسهيل سات، والاستمتاع بمشاهدة المباريات والبطولات الرياضية الأكثر حيث جاء تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11054.

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

تردد قناة beIN Sport

التردد : 11584.

معدل ترميز : 27500.

معامل الاستقطاب : عمودي .

الجودة hd

تردد قناة بي إن سبورت على سهيل سات