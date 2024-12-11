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“استقبلها فوراً” تردد قناة وناسة 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “استقبلها فوراً” تردد قناة وناسة 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - يبحث الكثير من الإباء والامهات عن تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والجدير بالذكر ان هذه القناة من ابرز القنوات الناقلة للكثير من الأناشيد والاعاني المسلية للأطفال، وخلال وقت قصير استطاعت ان تجذب اكبر قدر من نسب الاعجاب والمشاهدة، فهي تعمل علي مدار الأربعة وعشرون ساعه بجودة عالية وبدون تشفير اطلاقاً، ومن اهم ما يعرض عليها اغنيه لولو الشطورة، مين الي سرق الجزمة وغيرها، لذلك اليكم في السطور القادمة التردد الخاص بالقناة الفضائية عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة نايل سات

  • القمر الصناعي التابع للقناة هو: نايل سات.
  • التردد التابع للقناة هو: 11430.
  • الاستقطاب التابع للقناة هو: رأسي (Vertical).
  • معدل الترميز التابع للقناة هو: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: 3/4.
  • الجودة: HD.

تردد قناة وناسة عرب سات

  • القمر الصناعي التابع للقناة هو: نايل سات.
  • التردد التابع للقناة هو: 11270.
  • موضع الاستقطاب: رأسي (Vertical).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة علي التلفزيون

  • أولا عليك بالضغط علي الزر الخاص بالقائمة من خلال جهاز التحكم عن بعد.
  • ثانيا قم بتحديد القسم الخاص بالبحث اليدوي وقم بتحديد خانة إضافة قناة جديدة.
  • ثالثا قم بتحديد القمر الصناعي المطلوب “ناي سات ام عرب سات”.
  • رابعا عليك بادخال جميع البيانات الخاصة بالقناة.
  • خامسا واجة بالضغط علي كلمة بحث وانتظر قليلا حتي يتم ظهور القناة امامك.

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