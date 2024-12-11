اكتشفوا كل جديد حول هل غدا الخميس عطلة رسمية في العراق 2024؟؟ والاجازات الرسمية للعام القادم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - هل غدا الخميس عطلة رسمية في العراق 2024؟؟، تثير التساؤلات بين المواطنين في الساعات الماضية عن حقيقة هذا الخبر، فقامت الأمانة العامة عبر موقعها بالرد علي جميع المواطنين سوف نتعرف عليه في السطور القادمة، والتي أكدت إلى أن العطلة الرسمية لهذا الأسبوع اقتصرت على يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، بمناسبة يوم النصر العراقي.

هل غدا الخميس عطلة رسمية في العراق 2024؟؟

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي، بالرد علي حقيقة الخبر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بأن غداً عطلة رسمية بالبلاد، قائلة بأن هذا الخبر غير صحيح وهو مجرد اشاعات تثير البلبة، حيث أكدت أن غداً الخميس يوم دوام وعمل طبيعي لجميع الطلاب والعاملين بالهيئات الحكومية، وحتي الان لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إجازة رسمية، وفي حالة وجود أي اجازات رسمية سوف نعلن عنها عبر موقعنا الرسمي.

جدول العطل الرسمية العراقية 2025