القنوات العربية المجانية .. موعد مباراة ارسنال وموناكو على ملعب الإمارات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - يستعد أرسنال لمواجهة موناكو في المباراة السادسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، الذي يقام بنظامه الجديد، حيث يسعى أرسنال من خلال هذه المواجهة لتحقيق الفوز ونقاط المباراة الثلاث، من أجل تعزيز فرص الفريق في التأهل إلى الدور الـ 16 مباشرةً دون الحاجة إلى حسابات إضافية، حيث يظهر أرسنال هذا الموسم أداءً متميزًا سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري الأبطال.

موعد مباراة ارسنال وموناكو

تجرى مباراة أرسنال وموناكو في دوري الأبطال على ملعب الإمارات اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وستبدأ صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والأردن.

وستُبث المباراة على قناة بي إن سبورت التي تمتلك حقوق نقل مباريات دوري الأبطال، بالإضافة إلى تطبيق TOD TV.

تشكيل ارسنال المتوقع

من المتوقع أن يتبع مدرب الجانرز التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: كالافيوري، ماجالايس، ساليبا، تيمبر.

وسط الملعب رايس، جورجينهو، أوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي، هافيرتز، ساكا.

تشكيل موناكو المتوقع

من المنتظر أن يبدأ مدرب نادي موناكو المباراة بالتشكيلة التالية لللاعبين:

حراسة المرمى: كوهن.

الدفاع: هينريك، ساليسو، كيهرير، فاديرسون.

الوسط: كامارا، دينيس زكريا.

الخط الهجومي: تاكومي مينامينو، جولوفين، أكليوتشي.

الهجوم: إمبولو.

ترتيب ارسنال وموناكو في دوري الأبطال