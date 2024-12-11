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” حملها الأن ” تردد قناة تنة ورنة 2025 Tanna w Ranna علي جميع الاقمار الصناعية ومتابعة أحدث الأفلام الكرتونية للأطفال - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول ” حملها الأن ” تردد قناة تنة ورنة 2025 Tanna w Ranna علي جميع الاقمار الصناعية ومتابعة أحدث الأفلام الكرتونية للأطفال - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - يبحث الكثير من الأمهات عبر محركات البحث عن تردد قناة تنة ورنة الجديد ،حيث تعتبر قناة تنة ورنة من أبرز قنوات الأطفال الموجودة في الوطن العربي ،وتعرض القناة الكثير من الأفلام الكرتونية التي يفضلها جميع الأطفال في الأعمار المختلفة ،وحققت القناة نجاح كبير في الدول المختلفة ،كما تعرض القناة رسوم متحركة تعمل علي جذب انتباه الطفل وتعلقه بالقناة ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال تردد قناة تنة ورنة 2025 علي النايل سات والعرب.

تردد قناة تنة ورنة 2025 علي النايل سات

اليكم تردد قناة تنة ورنة للأطفال علي القمر الصناعي نايل سات.

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد الخاص بالقناة: 11853.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • معامل الاستقطاب للقناة: عمودي.
  • معدل الترميز للقناة: 27500.
  • الجودة: HD.

تردد قناة تنة ورنة 2025 علي العرب سات

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد الخاص بالقناة: 11595.
  • معدل الاستقطاب للقناة: رأسي.
  • معدل الترميز للقناة: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جودة القناة: HD.

خطوات ضبط قناة تنة ورنة علي جهاز الاستقبال

  • الخطوة الاولي عليك الدخول إلي قائمة الإعدادات من ريموت الكنترول.
  • بعد ذلك عليك الضغط علي أيقونة “التثبيت اليدوي”.
  • بعد ذلك عليك تحديد القمر الصناعي المناسب لك نايل سات أو عرب سات.
  • بعد تحديد القمر الصناعي عليك كتابة كافة بيانات القناة مثل التردد ومعامل استقطاب ومعدل ترميز وغيرهم.
  • في النهاية عليك الضغط علي زر ” بحث” وانتظر سوف تظهر لك القناة ثم اضغط علي زر الحفظ.

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