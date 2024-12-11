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“Batoot Kids” تردد قناة بطوط 2025 عبر الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعه الأفلام الكرتونية الجديدة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “Batoot Kids” تردد قناة بطوط 2025 عبر الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعه الأفلام الكرتونية الجديدة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - ارتفع محرك البحث اليوم للتعرف علي تردد قناة بطوط 2025 الناقلة لجميع أفلام الكرتون بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والجدير بالذكر ان هذه القناة تعد من ضمن القنوات الهامة للأطفال، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية ولا يوجد أي ضرر عليهم، فهي تقدم محتوي ترفيهي مسلي وممتع مدمج بأجمل رسوم متحركة، وهي تعمل علي مدار الأربعة وعشرون ساعه بدون توقف وبدون دفع أي رسوم.

تردد قناة بطوط 2025 نايل سات

  • القمر الصناعي التابع للقناة هو: النايل سات.
  • التردد التابع للقناة هو: 12562.
  • موضع الاستقطاب التابع للقناة هو: أفقي.
  • معامل الترميز التابع للقناة هو: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: ¾.

تردد قناة بطوط 2025 عرب سات

  • القمر الصناعي التابع للقناة هو: عرب سات.
  • التردد التابع للقناة هو: 11594.
  • موضع الاستقطاب التابع للقناة هو: أفقي.
  • معدل الترميز التابع للقناة هو: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة بطوط 2025 علي شاشتك

  • أولا عليك بالضغط علي زر القائمة الموجود ضمن جهاز الاستشعار عن بعد.
  • ثانيا عليك بتحديد القسم الخاص بالإعدادات او البحث اليدوي.
  • ثالثا قم بتحديد القمر الصناعي المراد “نايل سات ام عرب سات”.
  • رابعا ادخل جميع البيانات الخاصة بالقناة والتي منها “التردد وموضع الاستقطاب، ومعامل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.
  • خامسا قم بالضغط علي كلمة بحث وعلي الفور يتم ظهور القناة امامك.

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