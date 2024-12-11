اكتشفوا كل جديد حول “Batoot Kids” تردد قناة بطوط 2025 عبر الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعه الأفلام الكرتونية الجديدة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - ارتفع محرك البحث اليوم للتعرف علي تردد قناة بطوط 2025 الناقلة لجميع أفلام الكرتون بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والجدير بالذكر ان هذه القناة تعد من ضمن القنوات الهامة للأطفال، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية ولا يوجد أي ضرر عليهم، فهي تقدم محتوي ترفيهي مسلي وممتع مدمج بأجمل رسوم متحركة، وهي تعمل علي مدار الأربعة وعشرون ساعه بدون توقف وبدون دفع أي رسوم.

تردد قناة بطوط 2025 نايل سات

القمر الصناعي التابع للقناة هو: النايل سات.

التردد التابع للقناة هو: 12562.

موضع الاستقطاب التابع للقناة هو: أفقي.

معامل الترميز التابع للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: ¾.

تردد قناة بطوط 2025 عرب سات

القمر الصناعي التابع للقناة هو: عرب سات.

التردد التابع للقناة هو: 11594.

موضع الاستقطاب التابع للقناة هو: أفقي.

معدل الترميز التابع للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة بطوط 2025 علي شاشتك