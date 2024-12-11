اكتشفوا كل جديد حول تترقب موعد حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034 السعودية بعد تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:45 مساءً - اهتم الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الرياضية بمعرفة موعد حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034 السعودية، وفي حقيقة الامر ان المملكة تستعد لأعداد هذه المناسبة بكل شوق ومحبة، ويتم التنسيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتكون بهذه الطريقة اول مره تاريخية يتم تنظيم بطولات كأس العالم في عاصمة الرياض، لذلك اليكم في السطور القادمة الموعد المحدد بالتفصيل، فقط عليك بمتابعه الاتي.

موعد حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034 السعودية

ما زالت عملية البحث مستمرة حول معرفة الموعد المحدد لإقامة حفل إعلان استضافة كأس العالم 2034، والجدير بالذكر انه من المقرر انطلاقها اليوم الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر 2024، ويتم بدائها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ويتم نقلها بشكل مباشر علي الصفحة الرسمية للفيفا، ومن المقرر ان يستمر حتي يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024.

أماكن السعودية باستضافة مونديال 2034

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”. ومن المقرر ان يتم بناء ملعب جديد في جدة بتصميم تراثي قديم يخطب الأضواء.

ملعب أرامكو المتواجد علي شاطئ الخليج العربي.

ملعب جامعة الملك خالد المتواجد في مدينة أبها.

ملعب نيوم.

وفي حقيقة الامر انه يتم اتخاذ الكثير من الأماكن علي مساحة كبيره وموقع جغرافي عالمي حتي يتم اللعب عليها.

ملاعب مباريات مونديال 2034