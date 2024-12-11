اكتشفوا كل جديد حول “قمة مرتقبة”.. التشكيل المتوقع لمبارة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ..Juventus vs Manchester City - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - يشهد ملعب “يوفنتوس” مواجهة حاسمة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وتعد هذه المباراة مصيرية لكلا الفريقين في سعيهما للتقدم في البطولة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة هذه القمة المثيرة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يدخل المدير الفني بيب جوارديولا المواجهة بتشكيلة هجومية قوية، حيث يعول على اللاعبين البارزين لتحقيق نتيجة إيجابية:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أكانجي، دياز، جفارديول، لويس.

خط الوسط: جوندوجان، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جريليش، سافيو.

التشكيلة تعكس قوة الفريق السماوي ورغبته في حسم المباراة، خاصة مع تواجد هالاند وجريليش في خط الهجوم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يتساوى الفريقان في عدد النقاط، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز العشرين برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، محققا الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة، في المقابل، يأتي يوفنتوس في المركز الثاني والعشرين بنفس الرصيد، لكن مع سجل مشابه بالفوز في مباراتين والتعادل في اثنتين، وخسارة واحدة، هذه المواجهة ستكون فاصلة لتحديد الأفضلية بين الفريقين.