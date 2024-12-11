اكتشفوا كل جديد حول رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية shrc.org 2024 وأشهر السجون السورية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - يعد سجن صيدنايا من أشهر السجون السورية التابع لحكومة بشار الأسد وهو الريس السابق للدولة، يقع في عاصمة دمشق، يشتهر بمساحته الواسعة حيث يتميز بتحصيناته الكبيرة التي تضم أبواب سرية حتى اليوم وعلى الرغم من الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين لا تزال بعض الأقسام مغلقة ولا يمكن الوصول إليها بسبب الأساليب الحديثة المستعملة في تأمينه، في التقرير التالي سنعرض لكم رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية 2024.

رابط البحث عن المعتقلين في السجون السورية 2024

بعد تحرير سوريا من الظلم والاستبداد وتخلصهم من القهر والظلمات، تم فتح أبواب أحد أشهر السجون السورية وهو سجن صيدنايا، حيث خرج الكثير من المعتقلين الذين عاشوا سنوات عديدة في الحبس، يشعرون بالسعادة والفرح، الذي كان يمارس فيه أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي، وتعرض العديد من المعتقلين لأساليب وحشية تهدف إلى تحطيمهم نفسيا وجسديا، فيبحث العديد من الأهالي في سوريا عن أسماء المسجونين التي تم فك أسرهم في سجن صيدنايا، سوف نعرض لكم الرباط الخاص بالأسماء للتعرف عليهم (اضغط هنا).

أشهر السجون السورية