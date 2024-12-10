اكتشفوا كل جديد حول “شوف هتقبض كام” جدول الحد الادني للاجور 2025 وحقيقة تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - “جدول الحد الأدنى للأجور 2025” أصبحت الجملة البحثية التى تشغل محركات البحث جوجل، وذلك من قبل جميع العاملين داخل القطاع العام والقطاع الخاص، فبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والغلاء التى نعيش فيه اليوم، أصبح جميع العاملين يأملون فى الزيادة وذلك لإمكانية العيش وتلبية الاحتياجات الاسرية، فيترقب جميع المواطنين وبالأخص العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام عن موعد زيادة المرتبات 2025.

جدول الحد الادني للاجور 2025

الدرجة الوظيفية قيمة الحد الأدنى يحصل موظفي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه. يحصل موظفي الدرجة العالية أو ما يعالها 10200 جنيه. يحصل موظفي الدرجة المدير العام أو ما يعادلها . 9200 جنيه. يحصل موظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه. يحصل موظفي الدرجة الثانية 8000 جنيه. يحصل موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنية . يحصل موظفي الدرجة الرابعة 7000 جنية. يحصل موظفي الدرجة الخامسة 6000 جنيه. يحصل موظفي الدرجة السادسة 6500 جنية.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

قامت وزارة المالية بإعلان رسمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها موضحة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث قررت تبكير صرف رواتب شهر ديسمبر الحالي للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها فبدلا من صرفها يوم 24 ديسمبر فسوف تصرف يوم 22 ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

تسعى الحكومة المصرية و وزارة المالية على توفير الجهد على المواطنين وتسهيل عملية صرف المرتبات وذلك عن طريق توفير العديد من الطرق لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، فيمكن لجميع العاملين صرف المرتبات من خلال الأماكن الاتية: