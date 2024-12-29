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مسلسلات رمضان 2025، فرح شعبي لطارق لطفي في كواليس العتاولة 2 - أخبار كلمتك

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مسلسلات رمضان 2025، فرح شعبي لطارق لطفي في كواليس العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، فرح شعبي لطارق لطفي في كواليس العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - يواصل صناع مسلسل العتاولة الجزء الثاني تصوير عدد من مشاهد العمل داخل مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من أسبوع، وتجمع المشاهد التي يتم تصويرها كل من الفنانة فيفي عبده والفنان أحمد السقا.

وتشهد كواليس العمل إقامة حفل زفاف شعبي للفنان طارق لطفي أحد أبطال العمل والفنانة ثراء جبيل، التي تلعب دور زوجته في الجزء الثاني من العمل.

 وكان مخرج العمل أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، حيث استغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الإتحاد السكندري.

 

مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا في رمضان الماضي. 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، ثراء جبيل، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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