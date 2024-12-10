Bank of Khartoum شروط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين ٢٠٢٤ ” حساب جديد ” للمغتربين في كل الدول - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - أعلنت الجهات المسؤولة عن كافة شروط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين ٢٠٢٤، بعد أن تم الإعلان عن طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل الكتروني بخطوات سهلة وميسرة، وتسمح هذه الخدمة لكل المغتربين من داخل أو خارج الدولة السودانية فتح حساب في بنك الخرطوم، واليكم التفاصيل.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين ٢٠٢٤

حددت الجهات المعنية في بنك الخرطوم السوداني بعض من الشروط اللازمة لـ فتح حساب في بنك الخرطوم وتتمثل تلك الشروط في التالي:

لابد أن يكون المواطن المتقدم حاملا للجنسية السودانية

يشترط أن لا يكون عمر المتقدم اقل من ثمانية عشر عاما.

ينبغي أن يكون للمتقدم بريد الكتروني ن

لابد من توافر بطاقة الهوية الوطنية أو جواز سفر غير منتهي الصلاحية.

يشترط إيداع مبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه سوداني.

لابد من تقديم كافة المستندات والوثائق وتقديم 3 توقيعات شخصية للمتقدم مكتوبة بشكل ظاهر.

وأخيرا لابد أن يقوم المتقدم بدفع كافة الرسوم المحددة.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين ٢٠٢٤

أوضح بنك الخرطوم عن الطريقة والخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها فتح حساب بنك الخرطوم بشكل الكتروني ، وجاءت تلك الخطوات متمثلة في التالي: