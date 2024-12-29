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الرياضة - 04:36 - تحذير لسكان القاهرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن على البلاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:36 - تحذير لسكان القاهرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - تحذير لسكان القاهرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن على البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - درجات الحرارة.. مع بداية فصل الشتاء، تتعرض الأجواء لتغيرات ملحوظة، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن تفاصيل حالة الطقس بشكل يومي.

وتستمر تحذيرات الأرصاد الجوية بسبب حالة الطقس المضطرب واستمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تضرب البلاد موجة صقيع بادرة البلاد في الأيام الحالية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس الآن في مصر

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، تشير آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفرص مازالت قائمة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية.

حالة الطقس الآن في مصر

موعد انتهاء الموجة الباردة

وكشفت هيئة الأرصاد، أن الأحوال الجوية وحالة الطقس تبدأ في التحسن بشكل كبير يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، والابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار والأعمدة ولوحات الإعلانات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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