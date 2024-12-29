الرياضة - 04:36 - تحذير لسكان القاهرة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الآن على البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - درجات الحرارة.. مع بداية فصل الشتاء، تتعرض الأجواء لتغيرات ملحوظة، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن تفاصيل حالة الطقس بشكل يومي.

وتستمر تحذيرات الأرصاد الجوية بسبب حالة الطقس المضطرب واستمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تضرب البلاد موجة صقيع بادرة البلاد في الأيام الحالية.

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حالة الطقس الآن في مصر

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، تشير آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفرص مازالت قائمة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية.

موعد انتهاء الموجة الباردة

وكشفت هيئة الأرصاد، أن الأحوال الجوية وحالة الطقس تبدأ في التحسن بشكل كبير يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، والابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار والأعمدة ولوحات الإعلانات.