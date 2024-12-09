اكتشفوا كل جديد حول ضبط تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة افضل البرامج الرياضية والمباريات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - يبحث الكثير عن الترددات الخاصة بالمباريات، والتي تعد من ضمن اهم القنوات هي قناة أون تايم سبورت، حيث أنها تتمتع بشعبية كبيرة وتعمل القناة على توفيرمحتوى رياضيًا فريدًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على ضبط تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة افضل البرامج الرياضية والمباريات.

قناة أون تايم سبورت

نقل المباريات المحلية والدولية، بالإضافة إلى برامج تحليلية يقدمها مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين كما انها تعمل على عرض محتوى رياضي مميز وذلك على مدار اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت

يبحث عن التردد العديد من عشاق كرة القدم المصرية والعربية، حيث انها تمتاز بعرضها مباريات الدوري المصري وكأس مصر بشكل حصري ومجاني عرض العديد من البرامج الرياضية المتنوعة على مدار الساعة، ويتم من خلال الاتي:

التردد: 11861

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة اون تايم سبورت 2

يمكنكم متابعة تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات لمشاهدة أهم مباريات وذلك من خلال الاتي:

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

كيفية استقبال تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

يمكننا ان نقوم باستقبال تردد القناة على الجهاز الخاص بنا من خلال القيام بالاتي:

الدخول إلى قائمة الضبط أو التكوين.

تحديد خيار التثبيت اليدوي.

والضغط على خانة الاقمار الصناعية.

التوجه الى خانة الترددات.

إدخال تردد قناة أون تايم سبورت بطريقة صحيحة.

إدخال جميع المعلومات.

ثم الضغط على زر البحث.

ما يتم عرضه على القناة