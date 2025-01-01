مشاهير العرب - «فقدت أغلى شخص عليا».. تارا عماد تشارك متابعيها ذكرياتها في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:06 مساءً - تارا عماد.. تصدرت الفنانة تارا عماد محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت جمهورها لحظاتها التي مرت عليها خلال عام 2024، تزامنا مع حلول رأس السنة الميلادية 2025.

الفنانة تارا عماد

وشاركت الفنانة تارا عماد متابعيها ذكرياتها التي مرت عليها خلال عام 2024، عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، حيث قالت:«دي كانت أوحش سنة في حياتي، فقدت أغلى شخص عليا أمي، كانت في أيام كتيرة مكنتش ببقى عارفة هو الشخص المفروض بيكمل ازاي بالوجع ده و بإحساس الفقدان دة».

وتابعت: «اشتغلت و سافرت وكان في لحظات انبساط أكيد، طول الفترة دي بقول الحمد لله على كل حاجة، كانت سنة مكنتش أتمنى إني اعيشها أبداً بس دة كان المكتوب».

وأنهت حديثها: «أتمنى ليا و ليكوا سنة أحسن سنة مليانة سعادة و صح، الصور دي ليها.. أنا عارفة إنها كانت هتحبها».

آخر أعمال الفنانة تارا عماد

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة تارا عماد هو فيلم«آخر ليالي الصيف» والذي شاركت به في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، وتدور أحداث الفيلم حول 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعودان بعد عامين من وفاة جدهم لتوديع منزل طفولتهم في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي فرح عنهما هذا السر.

الفيلم من تأليف وإخراج فاطمة ياسر، وبطولة النجمة تارا عماد التي شاركت فيه أيضًا كأحد المنتجين المنفذين ويشاركها البطولة شهد الشاطر وفرح أبوغطاس. ومن إنتاج بيشوي قلدس، ومدير التصوير محمد أشرف كوشي، ومونتاج خالد معيط، وموسيقى تصويرية دنيا وائل.