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الرياضة - 01:01 - أولى مفاجآت 2025.. مصطفى شعبان يعلن زواجه لأول مرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:01 - أولى مفاجآت 2025.. مصطفى شعبان يعلن زواجه لأول مرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:01 - أولى مفاجآت 2025.. مصطفى شعبان يعلن زواجه لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:01 مساءً - أعلن الفنان مصطفى شعبان، عن زواجه لأول مرة، من هدى الناظر، مديرة أعمال النجم عمرو دياب سابقا، لتصبح أولى مفاجآت العام الجديد 2025.

زواج مصطفى شعبان

وكشف النجم مصطفي شعبان عن نبأ زواجه، أثناء استضافته في برنامج واحد من الناس، من تقديم لإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر قناة الحياة، على هامش الاحتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال مصطفى شعبان: «أنا لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كان والدى تعب أوى ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليا كويس».

وأضاف: «خلال هذه الفترة كنا إحنا مقررين الزواج قبلها وأجلنا الزواج بسبب ظروف تعب الوالد ولما خرج من المستشفى طلب منى أكتب الكتاب تانى يوم وإلا لن يخرج من المستشفى، والدى قال لى لو ماكتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى وعملناها عائلية».

تفاصيل زواج مصطفى شعبان

ووجه مصطفي شعبان، رسالة إلى زوجته بمناسبة العام الجديد متمنيا أن تكون سنة سعيدة علينا، مشيرًا إلى أن الحياة أحلى بعد الزواج وزوجتي اسمها «هدي الناظر» وخريجة جامعة أمريكية ونصفها صعيدي وإنجليزي، مشيرًا إلى بعض منذ 2009، مؤكدًا أن حياتهما قائمة على التشارك والتفاهم وأنه أول من اعترف بحبه لها.

مصطفى شعبان وهدى الناظر

هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

وكشف عن بعض الصفات المشتركة بينه وبين زوجته، منها حب الخيل والجلوس في المنزل، وبيننا قواسم مشتركة القراءة والفكر وحوار ذكي واهتمامات مشتركة منها نفس نوع الأفلام في السينما.

مصطفى شعبان

وعلى صعيد آخر يستعد الفنان مصطفى شعبان للمشاركة بمسلسله الجديد حكيم باشا، الذي سيعرض ضمن دراما رمضان 2025، وتدور أحداث المسلسل بين مزيج من الإثارة والتشويق، حيث يظهر الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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