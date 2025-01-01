التخطيط العمراني: القاهرة التاريخية لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:06 مساءً - أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن منطقة القاهرة التاريخية بها العديد من المناطق التراثية والأثرية والعمرانية، التي لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم خاصة أنها تجمع العديد من الحضارات المختلفة.

وقال حسانين، في مداخلة خاصة مع قناة اكسترا نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، إن هناك جدوى عظيمة وراء تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنها منطقة ذات قيمة عالية جدا نظرا لبعدها التاريخي والحضاري والأثري.

وأوضح أن عمليات تطوير القاهرة التاريخية جاءت لإصلاح التدهور العمراني والاجتماعي والثقافي حتى الاقتصادي الذي حدث بسبب تراجع معدل السياحة الاثرية، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في محاولة لإصلاح العمران القائم من خلال رصد المناطق الموبوءة والتي تعتبر غير آمنة والمناطق الملوثة وعمل لكل منطقة من هذه المناطق خطة معينة لإستعادة رونقها مرة أخرى.

وشدد على حرص الدولة لإعادة إحياء المناطق الاثرية من خلال الاستعانة بالعديد من الخبراء الذين لديهم خبرة في التعامل مع هذه المناطق لرصد ما هو الوضع الذي كانت عليها من قبل ومعالجة جميع الاثار السلبية الناجمة عن تشويه المباني التراثية والاثرية المصرية.

وثمن استشاري التخطيط العمراني الجهود التي بذلت في عملية تطوير القاهرة الخديوية من تجميل الواجهات وإعادتها كما كانت من قبل وبالتالي أصبحت عروسا مرة أخرى، فضلا عن إصلاح الطرق ومد بعض المرافق في تلك المناطق، منوها إلى التجربة الفريدة التي حولت منطقة تل العقارب التي كانت موبوءة إلى روضة السيدة.