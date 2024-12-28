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الرياضة - 08:16 - تتزامن مع أول رجب 1446.. آخر ظاهرة فلكية في 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - تتزامن مع أول رجب 1446.. آخر ظاهرة فلكية في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - تتزامن مع أول رجب 1446.. آخر ظاهرة فلكية في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - أعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن آخر ظاهرة فلكية لعام 2024، حيث سيحدث اقتران بين القمر والشمس للمرة الثانية هذا الشهر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويشير هذا الحدث إلى بداية القمر الجديد «محاق شهر رجب»للعام الهجري 1446، الذي سيحدث في الساعة 12:28 صباحًا.

موعد بداية شهر رجب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص آخر ظاهرة فلكية في 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

هلال شهر رجب
هلال شهر رجب

فضل شهر رجب

شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم في التقويم الهجري، وله فضل كبير في الإسلام ويعد من الأشهر التي خصها الله بفضائل عظيمة.

1-من الأشهر الحرم

-شهر رجب يعد من الأشهر الأربعة الحرم التي حرم فيها الله القتال، والذي تتمثل في «رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرّم».

-قال الله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ «التوبة: 36.

2-شهر الدعاء والتوبة

-يُعد شهر رجب من الأشهر التي تكثر فيها الأعمال الصالحة، ويدعو العلماء إلى تكثيف الدعاء والعبادة فيه. رُوي عن «النبي صلى الله عليه وسلم» أنه كان يدعو في رجب قائلاً: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلّغنا رمضان».

3-الإسراء والمعراج

-من الأحداث العظيمة التي حدثت في شهر رجب، «ليلة الإسراء والمعراج»، وهي الليلة التي أسري فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماء. وتعتبر هذه الحادثة من أكرم معجزات «النبي صلى الله عليه وسلم».

4-تفضيل الأعمال الصالحة

-يحرص المسلمون على أداء الأعمال الصالحة في هذا الشهر مثل الصيام والصدقة وقراءة القرآن.

5-شهر التوبة والمغفرة

-يعتبر رجب شهرًا للتوبة، فقد ورد عن بعض العلماء أن هذا الشهر هو فرصة للابتعاد عن الذنوب والتوبة إلى الله.

هلال شهر رجب
هلال شهر رجب

موعد بداية شهر رجب 2025

من المتوقع أن تكون غرة شهر رجب 1446 هجريًا يوم الأربعاء 1 يناير 2025، أو يتعذر رؤية الهلال فتصبح بداية الشهر 2 يناير.

يُذكر أن الهلال سيظل مرئيًا لفترة تتراوح بين 23 إلى 29 دقيقة بعد غروب الشمس في مصر، وفي مكة المكرمة، سيظل الهلال مرئيًا لمدة 28 دقيقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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